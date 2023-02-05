«Бруклин» обменяет Кайри Ирвинга в «Даллас»

«Бруклин» обменяет звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас», пишет инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

За 30-летнего игрока «Нетс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года, выбор во втором раунде драфта 2027 года и баскетболистов Дориана Финни-Смита и Спенсера Динуидди.

Кайри Ирвинг попросил «Нетс» обменять его перед дедлайном 9 февраля.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку также проявляют «Лейкерс», «Финикс» и «Клипперс».

В нынешнем сезоне разыгрывающий провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.