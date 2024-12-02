«Орландо» обыграл «Бруклин» и продлил победную серию до шести матчей

«Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл на выезде «Бруклин» со счетом 100:92.

Самым результативным на паркете стал форвард «Нетс» Кэмерон Джонсон, набравший 25 очков. У «Мэджик» форвард Франц Вагнер набрал 20 очков.

«Орландо» продлил победную серию до 6 матчей и с 15 победами в 22 играх занимает третье место в Восточной конференции, «Бруклин» с 9 победами в 21 встрече — на восьмой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Орландо» — 92:100 (29:26, 21:24, 19:25, 23:25)

1 декабря. Нью-Джерси. «Barclays Center»