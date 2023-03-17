«Бруклин» на своем паркете проиграл «Сакраменто»

«Бруклин» проиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 96:101. «Нетс» потерпели второе поражение подряд.

В другой встрече «Торонто» выиграл у «Оклахомы» — 128:111. «Рэпторз» прервали трехматчевую победную серию «Тандер».

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Оклахома-Сити» — 128:111 (29:28, 35:31, 29:28, 35:24)

Т: Сиакам (25 + 14 подборов), Ванвлит (19), Барнс (19), Ануноби (17), Пелтль (16 + 12 подборов).

О: Гилджес-Александер (29), Джейлен Уильямс (15), Гидди (13), Джо (12), Мэнн (12).

«Бруклин» — «Сакраменто» — 96:101 (24:24, 17:30, 30:28, 25:19)

Б: Бриджес (23), Динуидди (18), Клэкстон (14 + 14 подборов), Карри (14).

С: Сабонис (24 + 21 подбор), Фокс (18), Монк (12).