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Сегодня, 06:21

«Бруклин» переиграл «Шарлотт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бруклин» выиграл у «Шарлотт» в матче Кубка НБА — 116:115. «Нетс» прервали серию из трех поражений.

Форвард «Нетс» Кэмерон Джонсон стал самым результативным игроком встречи, набрав 34 очка.

«Бруклин» с результатом 6-9 занимает 9-е место в Восточной конференции. «Шарлотт» располагается на 12-й строчке — 5-9.

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«Бруклин» — «Шарлотт» — 116:115 (23:37, 31:22, 31:28, 31:28)

Б: К. Джонсон (34), Уилсон (17), Финни-Смит (15), Шредер (14 + 12 передач).

Ш: Миллер (29), Бриджес (21), Мэнн (19), Г. Уильямс (16).

20 ноября. Нью-Джерси. «Barclays Center».

Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Шарлотт Хорнетс

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