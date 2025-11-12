Видео
12 ноября, 06:13

«Бруклин» проиграл «Торонто», Дёмин набрал 16 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Егор Дёмин (справа) с мячом.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Бруклин» на своем паркете проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:119. Игра прошла в Нью-Йорке на паркете «Барклайс Центра».

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин провел на паркете 28 минут, набрал 16 очков, сделал 4 подбора и 5 результативных передач.

«Торонто» с результатом 6-5 идет на 8-м месте в Восточной конференции. «Бруклин» занимает 14-ю строчку — 1-10.

Егор Дёмин в&nbsp;матче с &laquo;Торонто&raquo;.Дёмин установил личный рекорд в НБА и попал в заголовки СМИ. Американцы в восторге от его игры

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Торонто» — 109:119 (30:28, 22:32, 29:29, 28:30)

Б: Клэкстон (24), Портер (21), Дёмин (16), Клауни (15).

Т: Ингрэм (25), Куикли (24), Барнс (15 + 11 подборов), Барретт (13).

