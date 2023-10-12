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Сегодня, 07:35

Был выдан ордер на арест Майлза Бриджеса, который нарушил запретительный приказ

Ана Горшкова
Корреспондент
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На арест легкого форварда «Шарлотт» Майлза Бриджеса был выдан ордер в связи с нарушением запретительного приказа, сообщает WSOCTV. Выяснилось, что игрок разбил лобовое стекло автомобиля своей бывшей девушки.

По данным источника, у предполагаемой жертвы — матери детей Бриджеса Мишель Джонсон — было разбито лобовое стекло машины. Ордер выдан не из-за новых обвинений в физическом насилии и связана с нарушением охранного ордера.

25-летний баскетболист был арестован в июне 2022 года за избиение своей девушки на глазах у двоих детей. Бриджес не признал вину. Форвард получил три года условно, 100 часов общественных работ, 52 недели занятий с психологом по профилактике домашнего насилия и 52 недели занятий, посвященных воспитанию детей.

В апреле НБА дисквалифицировала Бриджеса на 30 матчей. Он уже понес большую часть наказания, так как пропустил 20 игр.

Баскетбол
БК Шарлотт Хорнетс
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