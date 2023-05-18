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Сегодня, 06:59

Бывший баскетболист ЦСКА Лэнгдон может стать генеральным менеджером «Вашингтона»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший баскетболист ЦСКА Траджан Лэнгдон может стать генеральным менеджером «Вашингтона», утверждает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По информации источника, представители клуба уже провели переговоры с 47-летним американцем, который сейчас занимает аналогичную должность в «Нью-Орлеане». Еще одним претендентом на пост в «Вашингтоне» является Майкл Вингер, работающий в «Клипперс».

Траджан Лэнгдон выступал за ЦСКА с 2005 по 2011 год, после чего завершил карьеру. Он стал генеральным менеджером «Нью-Орлеана» в мае 2019 года.

БК Вашингтон Уизардс
БК ЦСКА
Траджан Лэнгдон
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