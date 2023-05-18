Бывший баскетболист ЦСКА Лэнгдон может стать генеральным менеджером «Вашингтона»

Бывший баскетболист ЦСКА Траджан Лэнгдон может стать генеральным менеджером «Вашингтона», утверждает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По информации источника, представители клуба уже провели переговоры с 47-летним американцем, который сейчас занимает аналогичную должность в «Нью-Орлеане». Еще одним претендентом на пост в «Вашингтоне» является Майкл Вингер, работающий в «Клипперс».

Траджан Лэнгдон выступал за ЦСКА с 2005 по 2011 год, после чего завершил карьеру. Он стал генеральным менеджером «Нью-Орлеана» в мае 2019 года.