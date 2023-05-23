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Сегодня, 14:47

Мозгов тепло поприветствовал Йокича после четвертого матча с «Лейкерс»

Руслан Минаев
Тимофей Мозгов.
Фото Reuters
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Бывший центровой «Денвера» и «Лейкерс» Тимофей Мозгов тепло поприветствовал лидера «Наггетс» Николу Йокича после четвертого матча с «Лос-Анджелесом» (113:111) в финале Западной конференции плей-офф НБА.

Мозгов обнял Йокича, а также форварда «Денвера» Аарона Гордона в подтрибунном помещении.

Вместе с Мозговым матч посетил Владислав Голдин — 22-летний российский центровой университета «Флорида Атлантик», выступающего в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

В этом розыгрыше плей-офф «Наггетс» вышли в финал НБА и сыграют с победителем матча «Майами» — «Бостон» (Хит ведут в серии со счетом 3-0).

Мозгов выступал в составе «Денвера» с 2011 по 2015 год. В 2016 году он стал чемпионом НБА в составе «Кливленда», выступая в команде с Леброном Джеймсом. Следующий сезон россиянин провел в составе «Лейкерс».

баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Никола Йокич
Тимофей Мозгов
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