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6 сентября, 16:10

Байрон Скотт: «Рад продлению Леброна, «Лейкерс» еще будут на плаву»

Байрон Скотт прокомментировал продление контракта Леброном с «Лейкерс»
Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший игрок и тренер «Лейкерс» Байрон Скотт прокомментировал недавнее продлением клубом контракта с Леброном Джеймсом.

В августе 37-летним форвард подписал двухлетний максимальный контракт с командой на сумму 97,1 миллиона долларов.

«Это означает, что они сохраняют его еще на несколько лет. Это самое главное. Команда будет на плаву, они будут вести борьбу. «Лейкерс» все еще требуется усиление, я говорю в первую очередь про защиту. Надеюсь, Дарвину Хэму удастся разобраться с этим, привить команде правильную ментальность. Но я в любом случае рад, что Леброн завершит карьеру игроком «Лейкерс», — приводит слова Скотта Clutch Points.

Леброн Джеймс с 2018 года выступает за «Лейкерс». В прошедшем сезоне форвард в среднем проводил на площадке 36,5 минуты, набирал 29,7 очка, делал 8,2 подбора и 6,3 передачи.

Источник: https://clutchpoints.com/lakers-news-byron-scott-takes-jab-at-clippers-as-lakers-little-brother-of-los-angeles/
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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