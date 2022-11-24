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24 ноября, 20:14

Бывший психолог «Сан-Антонио» отозвала иск против Джошуа Примо

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший психолог «Сан-Антонио» Хиллари Каутен отозвала судебный иск против бывшего экс-защитника команды Джошуа Примо, сообщает The Athletic.

Ранее женщина заявляла, что 19-летний игрок обнажался перед ней во время сеансов. Это началось в декабре 2021 года и происходило девять раз.

17 ноября стороны договорились мирно урегулировать вопрос.

В конце октября «Сан-Антонио» объявил о расторжении контракта с Примо. Сейчас защитник является свободным агентом.

Примо был выбран под 12-м номером на драфте-2021 и считался одним из наиболее перспективных игроков в текущем составе «Сперс»

Сан-Антонио Спёрс
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