Бывший психолог «Сан-Антонио» отозвала иск против Джошуа Примо

Бывший психолог «Сан-Антонио» Хиллари Каутен отозвала судебный иск против бывшего экс-защитника команды Джошуа Примо, сообщает The Athletic.

Ранее женщина заявляла, что 19-летний игрок обнажался перед ней во время сеансов. Это началось в декабре 2021 года и происходило девять раз.

17 ноября стороны договорились мирно урегулировать вопрос.

В конце октября «Сан-Антонио» объявил о расторжении контракта с Примо. Сейчас защитник является свободным агентом.

Примо был выбран под 12-м номером на драфте-2021 и считался одним из наиболее перспективных игроков в текущем составе «Сперс»