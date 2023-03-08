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Бывший разыгрывающий «Орландо» Апплинг приговорен к тюремному сроку за убийство

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший разыгрывающий «Орландо» Кит Апплинг получил 18-40 лет тюремного заключения за убийство пожилого мужчины, сообщает AP News.

Экс-баскетболист был арестован весной 2021 года за убийство. Позже стало известно, что преступление было совершено в результате конфликта. Апплинг признал вину в феврале 2023 года.

В 2017 году экс-разыгрывающий уже был осужден за скрытое ношение оружия и сопротивление полицейскому, в 2020-м — за торговлю запрещенными веществами.

Апплинг 4 года выступал за колледж Мичигана. Также сыграл 5 официальных матчей в НБА за «Орландо» в 2016 году. Затем играл в чемпионатах Доминиканы и Мексики.

НБА
БК Орландо Мэджик
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