Йокич побил рекорд Чемберлена 1967 года по количеству трипл-даблов в одном розыгрыше плей-офф

Центровой «Денвера» Никола Йокич побил рекорд легендарного игрока Уилта Чемберлена.

В победном четвертом матче финала «Запада» плей-офф НБА против «Лейкерс» (113:111) лидер «Наггетс» оформил трипл-дабл — 30 очков, 14 подборов и 13 передач. Таким образом, этот трипл-дабл стал для Йокича 8-м в одном розыгрыше плей-офф.

Серб побил рекорд Чемберлена, который в плей-офф НБА в 1967 году оформил 7 трипл-даблов.

Ранее Йокич стал вторым баскетболистом в истории лиги, набравшим 2000 очков, а также сделавшим 1000 подборов и 800 передач в одном сезоне с учетом плей-офф. Он присоединился к Оскару Робертсону (сезон-1961/62).