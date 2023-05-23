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Йокич побил рекорд Чемберлена 1967 года по количеству трипл-даблов в одном розыгрыше плей-офф

Руслан Минаев
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Центровой «Денвера» Никола Йокич побил рекорд легендарного игрока Уилта Чемберлена.

В победном четвертом матче финала «Запада» плей-офф НБА против «Лейкерс» (113:111) лидер «Наггетс» оформил трипл-дабл — 30 очков, 14 подборов и 13 передач. Таким образом, этот трипл-дабл стал для Йокича 8-м в одном розыгрыше плей-офф.

Серб побил рекорд Чемберлена, который в плей-офф НБА в 1967 году оформил 7 трипл-даблов.

Ранее Йокич стал вторым баскетболистом в истории лиги, набравшим 2000 очков, а также сделавшим 1000 подборов и 800 передач в одном сезоне с учетом плей-офф. Он присоединился к Оскару Робертсону (сезон-1961/62).

баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Никола Йокич
Уилт Чемберлен
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