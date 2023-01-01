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НБА

1 января, 23:34

Центровой «Денвера» Никола Йокич признался, что не стремится набирать много очков

Иван Шитик
Корреспондент
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Центровой «Денвера» Никола Йокич признался, что не стремится набирать много очков, как раньше.

Лучшие игроки обычно чаще других бросают по кольцу. Что касается меня, то я всегда беру то, что дает мне игра. Бывает, что я набираю больше 40 очков, а иногда не набираю и 10. Мне нравится доказывать, что количество набранных очков — это не самое главное, и что на игру можно влиять по-разному», — цитирует Йокича ESPN.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич завершил декабрь, набирая трипл-дабл в среднем за игру. В 14 матчах действующий MVP НБА выдал статистику 29,2 очка, 12,3 подбора и 10,1 передачи при 60,4% попадания с игры.

Йокич повторил достижение легендарного центрового Уилта Чемберлена, ранее лишь ему удавалось завершить месяц с трипл-даблом при 60% и более реализации с игры.

БК Денвер Наггетс
Никола Йокич
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