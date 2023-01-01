Центровой «Денвера» Никола Йокич признался, что не стремится набирать много очков

Центровой «Денвера» Никола Йокич признался, что не стремится набирать много очков, как раньше.

Лучшие игроки обычно чаще других бросают по кольцу. Что касается меня, то я всегда беру то, что дает мне игра. Бывает, что я набираю больше 40 очков, а иногда не набираю и 10. Мне нравится доказывать, что количество набранных очков — это не самое главное, и что на игру можно влиять по-разному», — цитирует Йокича ESPN.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич завершил декабрь, набирая трипл-дабл в среднем за игру. В 14 матчах действующий MVP НБА выдал статистику 29,2 очка, 12,3 подбора и 10,1 передачи при 60,4% попадания с игры.

Йокич повторил достижение легендарного центрового Уилта Чемберлена, ранее лишь ему удавалось завершить месяц с трипл-даблом при 60% и более реализации с игры.