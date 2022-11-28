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Зубац — о 30 очках и 29 подборах в игре с «Индианой»: «Обидно, очень хотел сделать 30+30»

Зубац огорчен, что ему не удалось набрать 30+30 в матче с «Индианой»
Руслан Минаев
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Центровой «Клипперс» Ивица Зубац признался, что огорчен тем, что ему не удалось набрать 30+30 по итогам матча против «Индианы».

Хорватский баскетболист набрал 30 очков и сделал 29 подборов. Незадолго до конца встречи Зубац получил шестой фол и покинул площадку.

«Злюсь на себя за шестой фол. Очень хотел сделать 30+30. Обидно. Я сейчас не так рад, как должен был быть после такого матча.

Злюсь на себя, что не сдержался, но ничего не могу с собой поделать. Всякий раз, когда кто-то идет на кольцо, я стараюсь заблокировать его», — цитирует центрового ESPN.

За последние 40 лет в НБА только три раза набирали 30+30. В 1982 году это удалось Моузесу Мэлоуну (38+32), в 2010-м — Кевина Лаву (31+31) и в 2018-м — Дуайту Ховарду (32+30).

БК Индиана Пэйсерс
БК Лос-Анджелес Клипперс
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