Центровой «Кливленда» Аллен выбыл из-за перелома пальца

Центровому «Кливленда» Джарретту Аллену сделали рентген после травмы, полученной в матче регулярного чемпионата НБА против «Бостона» (105:125), сообщает пресс-служба «Кавальерс».

Аллену предстоит пройти курс лечения и обследования.

На старте регулярного чемпионата НБА сезона-2025/26 Аллен набирал в среднем 14 очков и выполнял 7 подборов.

Баскетболист играет за «Кавальерс» с 2021 года. В сезоне-2025/26 в 82 матчах регулярного чемпионата он набирал в среднем 13,5 очка, выполняя 9,7 подбора и 1,9 передачи. В плей-офф в 9 матчах его средняя результативность составляла 13,4 очка при 8,4 подбора и 1,3 передачи.