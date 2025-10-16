Центровой «Нью-Орлеана» Луни выбыл из-за травмы колена

Центровой «Нью-Орлеана» Кевон Луни получил травму левого колена, из-за которой пропустит как минимум две-три недели, сообщила клубная пресс-служба.

Травма была получена 29-летним американцем во время тренировочного занятия в ходе австралийского турне команды.

В сезоне-2024/25 центровой играл за «Голден Стэйт». В 76 матчах регулярного чемпионата он набирал в среднем 4,5 очка, выполняя 6,1 подбора и 1,6 передачи. В плей-офф в 12 матчах у него было 2,2 очка, 3,6 подбора и 0,3 передачи.