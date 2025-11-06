Центровой «Юты» Кесслер выбыл до конца сезона

Центровой «Юты» Уокер Кесслер пропустит остаток сезона-2025/26 из-за травмы левого плеча, которая потребует хирургического вмешательства, сообщила клубная пресс-служба.

Кесслеру предстоит операция по устранению разрыва суставной губы. Она пройдет 6 ноября в Лос-Анджелесе.

В сезоне-2025/26 24-летний американец набирал в среднем 14,4 очка за игру, выполнял 10,8 подбора, 1,4 передачи и 1,8 блокшота.

В сезоне-2024/25 в 58 матчах его средняя результативность составила 11,1 очка при 12,2 подбора, 1,7 передачи 2,4 блокшота.