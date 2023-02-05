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Сегодня, 15:04

Цены билетов на матч «Лейкерс» — «Оклахома», в котором Леброн может побить рекорд по очкам НБА, достигают 100 тысяч долларов

Виталий Косик
Корреспондент
Леброн Джеймс.
Фото USA Today Sports
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Цены билетов на матч регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Оклахомой» поднялись до 100 тысяч долларов, сообщает Bleacher Report.

Ранее сообщалось, что некоторые билеты на эту встречу будут стоить в районе 92 тысяч долларов.

В прошедшем матче против «Нью-Орлеана» (126:131) нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 27 очков. Теперь у 38-летнего американца 38 352 очка в лиге за всю карьеру. Ему осталось набрать еще 36 очков, чтобы побить рекорд Карима Абдул-Джаббара (38 387) и стать лучшим бомбардиром в истории НБА.

Матч «Лейкерс» — «Оклахома» состоится 8 февраля, начало встречи — 6.00 мск.

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Оклахома-Сити Тандер
Карим Абдул-Джаббар
Леброн Джеймс
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Леброну Джеймсу осталось набрать 36 очков, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории НБА