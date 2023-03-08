Баркли о награде лучшему игроку сезона в НБА: «Джордан был лучшим игроком лиги за пять лет до того, как стал MVP»

Член Зала славы НБА и баскетбольный эксперт Чарльз Баркли поделился мнением о вручении награды лучшему игроку сезона в НБА (MVP).

По словам лучшего игрока НБА в 1993 году, легендарный защитник «Чикаго» Майкл Джордан

«Майкл Джордан, вероятно, был лучшим игроком НБА уже за пять лет до того, как стал MVP. Потому что у него не было хорошей команды. Подобные глупости происходят каждый год, и MVP — это, на самом деле, просто ощущение от утренних ток-шоу. Все в НБА знали, что Майкл Джордан был лучшим игроком уже за пять лет до того, как он стал MVP», — сказал Баркли в интервью Altitude Sports Radio.

Джордан впервые стал лучшим игроком сезона в НБА спустя 4 года после своего дебюта в лиге. Всего он выигрывал награду 5 раз, уступая только Кариму Абдул-Джаббару (6 наград).

Действующим обладателем звания лучшего игрока сезона в НБА является центровой «Денвера» Никола Йокич, который признается MVP второй год подряд.