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15 апреля, 18:40

Белякова о том, что Косу выбрали на драфте женской НБА: «Мы с тобой, удачи!»

Александр Абустин
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Бывший капитан сборной России Евгения Белякова в комментарии для «СЭ» обратилась к российской баскетболистке Анастасии Оларии Косу, которая в ночь на 15 апреля была выбрана «Миннесотой Линкс» под 15-м номером драфта женской НБА.

Белякова становилась чемпионкой женской НБА в 2016 году в составе «Лос-Анджелес Спаркс».

«Ола, привет. Я так рада за тебя, ты едешь играть в сильнейшую лигу этого мира. Я смотрела драфт и все игроки говорили о том, что они готовы прогрессировать, становиться лучше и делать лигу еще сильнее. Ты в этом точно никому не уступаешь! Успехов тебе, забей там сверху! Мы с тобой, обожаю тебя, удачи», — сказала Белякова «СЭ».

Косу стала 12-й в истории баскетболисткой из России, выбранной на драфте женской НБА.

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