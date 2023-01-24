Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:36

«Чикаго» победил «Атланту», «Хьюстон» прервал серию из 13 поражений

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

«Чикаго» обыграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:100.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Буллз» Демар Дерозан, набравший 26 очков. Эта игра стала для него 1000-й в лиге.

В параллельном матче «Хьюстон» победил «Миннесоту» — 119:114. «Рокетс» прервали свою серию из 13 поражений подряд, которая длилась с 28 декабря 2022 года.

НБА

Регулярный сезон

«Чикаго» — «Атланта» — 111:100 (17:21, 40:27, 21:30, 33:22)

Ч: Дерозан (26), Лавин (20), Уильямс (18 + 10 подборов), Вучевич (14 + 17 подборов)

А: Янг (21 + 13 передач), Маррей (20), Капела (16 + 12 подборов)

«Хьюстон» — «Миннесота» — 119:114 (31:26, 25:30, 34:25, 29:33)

Х: Грин (42), Шенгюн (21), Гордон (14)

М: Эдвардс (31), Расселл (30), Гобер (15 + 16 подборов)

БК Атланта Хокс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Хьюстон Рокетс
БК Чикаго Буллз
0
Читайте также
Украинку назвали биомусором за фото с русской на Олимпиаде. Виновата во всем Ласицкене?
Хачанова травят за поддержку Нагорного Карабаха. Зачем он это делает?
Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
Швеция возобновила прием документов на визы для россиян
Источник в Пентагоне признал большие потери в войсках Украины
Кардиолог рассказала о вреде газовых плит для здоровья
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Милуоки» разгромил «Детройт», Адетокунбо сделал дабл-дабл в первом матче после травмы

Дабл-дабл Маркканена помог «Юте» обыграть «Шарлотт»