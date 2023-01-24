«Чикаго» победил «Атланту», «Хьюстон» прервал серию из 13 поражений

«Чикаго» обыграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:100.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Буллз» Демар Дерозан, набравший 26 очков. Эта игра стала для него 1000-й в лиге.

В параллельном матче «Хьюстон» победил «Миннесоту» — 119:114. «Рокетс» прервали свою серию из 13 поражений подряд, которая длилась с 28 декабря 2022 года.

НБА

Регулярный сезон

«Чикаго» — «Атланта» — 111:100 (17:21, 40:27, 21:30, 33:22)

Ч: Дерозан (26), Лавин (20), Уильямс (18 + 10 подборов), Вучевич (14 + 17 подборов)

А: Янг (21 + 13 передач), Маррей (20), Капела (16 + 12 подборов)

«Хьюстон» — «Миннесота» — 119:114 (31:26, 25:30, 34:25, 29:33)

Х: Грин (42), Шенгюн (21), Гордон (14)

М: Эдвардс (31), Расселл (30), Гобер (15 + 16 подборов)