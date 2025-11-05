«Чикаго» выиграл у «Филадельфии», Гидди оформил трипл-дабл

«Чикаго» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:111.

Разыгрывающий защитник «Буллз» Джош Гидди оформил трипл-дабл — 29 очков, 15 подборов и 12 передач.

В других встречах «Нью-Орлеан» победил «Шарлотт» (116:112), «Атланта» выиграла у «Орландо» (127:112).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Шарлотт» — 116:112 (33:30, 28:29, 26:34, 29:19)

Н: Мерфи (21), Альварадо (18), Бей (17).

Ш: Бриджес (22), Книппел (20 + 12 подборов), Мэнн (18), Секстон (17).

«Чикаго» — «Филадельфия» — 113:111 (27:45, 29:30, 28:20, 29:16)

Ч: Гидди (29 + 15 подборов + 12 передач), Вучевич (19 + 10 подборов), Окоро (16).

Ф: Макси (39), Эмбиид (20), Убре (18), Эджкомб (12 + 11 подборов).

«Атланта» — «Орландо» — 127:112 (32:23, 32:24, 34:30, 29:35)

А: Рисаше (21), Александер-Уокер (20), Дэниэлс (18), Джонсон (17).

О: Банкеро (22 + 11 подборов), Силва (20), Ф. Вагнер (18), Саггс (12).