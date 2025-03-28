«Чикаго» переиграл «Лейкерс», Леброн оформил дабл-дабл

«Чикаго» на своем паркете переиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:117. Форвард гостей Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — 17 очков и 12 передач.

В других встречах «Оклахома» обыграла «Мемфис» (125:104), «Юта» потерпела поражение от «Хьюстона» (110:121).

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Мемфис» — 125:104 (32:33, 31:26, 28:30, 34:15)

О: Гилджес-Александер (37), Джейлен Уильямс (20), Хартенштайн (18 + 11 подборов).

М: Джарен Джексон (27), Пиппен (17 + 10 подборов), Уэллс (13).

«Чикаго» — «ЛА Лейкерс» — 119:117 (32:22, 26:37, 17:32, 44:26)

Ч: Уайт (26), Гидди (25 + 14 подборов + 11 передач), Хертер (21), Вучевич (14).

Л: Ривз (30), Дончич (25 + 10 подборов), Хэйс (19), Джеймс (17 + 12 передач).

«Юта» — «Хьюстон» — 110:121 (24:27, 27:26, 29:36, 30:32)

Ю: Секстон (21), Сенсабо (17), Джордж (17), Коллиер (16), Филиповски (16).

Х: Шенгюн (33 + 10 подборов), Грин (21), Томпсон (15 + 10 подборов), Исон (15).