«Милуоки» в овертайме проиграл «Чикаго». Адетокунбо набрал 45 очков

«Чикаго» в овертайме обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:113 ОТ. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 45 очков и сделавший 22 подбора.

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Милуоки» — 119:113 OT (28:32, 29:23, 22:27, 27:24, 13:7)

Ч: Дерозан (42 + 10 подборов), Лавин (24), Вучевич (15 + 15 подборов).

М: Я. Адетокунбо (45 + 22 подбора), Портис (20 + 11 подборов), Б. Лопес (14).

«Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 119:118 (24:28, 25:27, 37:33, 33:30)

Н: Уильямсон (43), Мерфи (21), Макколлум (20).

М: Расселл (27), Эдвардс (27), Макдэниэлс (19).