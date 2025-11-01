«Чикаго» одержал победу над «Нью-Йорком»

1 ноября, 05:45
«Чикаго» выиграл у «Нью-Йорка» в матче Кубка НБА — 135:125.
Разыгрывающий защитник «Буллз» Джош Гидди оформил дабл-дабл — 32 очка и 10 подборов.
Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата. «Чикаго» с результатом 5-0 лидирует в Восточной конференции. «Никс» идут на 10-й строчке — 2-3.
НБА
Регулярный чемпионат
Кубок НБА
Восточная конференция
Группа С
«Чикаго» — «Нью-Йорк» — 135:125 (35:27, 37:26, 28:38, 35:34)
Ч: Гидди (32 + 10 подборов), Вучевич (26), Досунму (22).
Н: Брансон (29), Ануноби (26), Бриджес (23), Таунс (22 + 10 подборов).