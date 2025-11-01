«Чикаго» одержал победу над «Нью-Йорком»

«Чикаго» выиграл у «Нью-Йорка» в матче Кубка НБА — 135:125.

Разыгрывающий защитник «Буллз» Джош Гидди оформил дабл-дабл — 32 очка и 10 подборов.

Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата. «Чикаго» с результатом 5-0 лидирует в Восточной конференции. «Никс» идут на 10-й строчке — 2-3.

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

Восточная конференция

Группа С

«Чикаго» — «Нью-Йорк» — 135:125 (35:27, 37:26, 28:38, 35:34)

Ч: Гидди (32 + 10 подборов), Вучевич (26), Досунму (22).

Н: Брансон (29), Ануноби (26), Бриджес (23), Таунс (22 + 10 подборов).