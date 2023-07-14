Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Баскетбол

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:23

«Чикаго» получил исключение травмированного игрока из-за травмы Лонзо Болла

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Чикаго» получил исключение травмированного игрока на 10,2 миллиона евро, так как разыгрывающий защитник Лонзо Болл получил травму, сообщает The Athletic. 25-летний американец пропустит сезон-2023/24 в НБА из-за проблем с коленом. Последний раз он выходил на площадку 14 января 2022 года.

Таким образом, «Буллз» получили возможность подписать кого-то на один сезон, обменять игрока, у которого заканчивается контракт, или получить отчисленного баскетболиста.

В сезоне-2023/24 Болл получит 20,5 миллиона долларов. На сезон-2024/25 у него есть опция игрока на 21,4 миллиона долларов.

баскетбол
НБА
БК Чикаго Буллз
0
Читайте также
Судьба допуска России в Париж решится через неделю. Какие могут быть варианты?
Илон Маск остается самым богатым человеком планеты
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова
Военкор показал кадры возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Майами» готов отдать «Портленду» три пика и Хирро за Лилларда