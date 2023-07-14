«Чикаго» получил исключение травмированного игрока из-за травмы Лонзо Болла

«Чикаго» получил исключение травмированного игрока на 10,2 миллиона евро, так как разыгрывающий защитник Лонзо Болл получил травму, сообщает The Athletic. 25-летний американец пропустит сезон-2023/24 в НБА из-за проблем с коленом. Последний раз он выходил на площадку 14 января 2022 года.

Таким образом, «Буллз» получили возможность подписать кого-то на один сезон, обменять игрока, у которого заканчивается контракт, или получить отчисленного баскетболиста.

В сезоне-2023/24 Болл получит 20,5 миллиона долларов. На сезон-2024/25 у него есть опция игрока на 21,4 миллиона долларов.