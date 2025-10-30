Видео
30 октября, 05:25

«Чикаго» победил «Сакраменто»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Чикаго» на своем паркете переиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:113.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Кингз» Зак Лавин, набравший 30 очков.

«Чикаго» одержал 4 победы в 4 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Сакраменто» идет на 14-й строчке в Западной конференции — 1-4.

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Сакраменто» — 129:113 (36:33, 26:31, 39:27, 28:22)

Ч: Бузелис (27), Гидди (20 + 13 передач), Хертер (18), Вучевич (13 + 12 подборов).

С: Лавин (30), Дерозан (19), Сабонис (18), Монк (15).

