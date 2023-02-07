«Чикаго» обыграл «Сан-Антонио», у Вучевича дабл-дабл

Сегодня, 06:41
«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Сан-Антонио» со счетом 128:104.
Самым результативным на паркете стал центровой «Буллз» Никола Вучевич, набравший 22 очка и сделавший 12 подборов.
После этого матча «Чикаго» с 26 победами занимает девятое место в Восточной конференции, «Сан-Антонио» с 14 победами — на 14-й строчке Запада.
НБА
Регулярный сезон
«Чикаго» — «Сан-Антонио» — 128:104 (39:28, 23:31, 28:26, 38:19)
«Хьюстон» — «Сакраменто» — 120:140 (24:31, 24:34, 40:34, 32:41)
7 февраля