«Чикаго» обыграл «Сан-Антонио», у Вучевича дабл-дабл

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Сан-Антонио» со счетом 128:104.

Самым результативным на паркете стал центровой «Буллз» Никола Вучевич, набравший 22 очка и сделавший 12 подборов.

После этого матча «Чикаго» с 26 победами занимает девятое место в Восточной конференции, «Сан-Антонио» с 14 победами — на 14-й строчке Запада.

НБА

Регулярный сезон

«Чикаго» — «Сан-Антонио» — 128:104 (39:28, 23:31, 28:26, 38:19)

«Хьюстон» — «Сакраменто» — 120:140 (24:31, 24:34, 40:34, 32:41)

7 февраля