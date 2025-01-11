«Чикаго» нанес «Вашингтону» пятое поражение подряд

«Чикаго» дома обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 138:105.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Зак Лавин, набравший 33 очка.

«Чикаго» занимает десятое место в Восточной конференции НБА. «Вашингтон» потерпел пятое поражение подряд и идет на последней, 15-й позиции на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Вашингтон» — 138:105 (36:26, 32:32, 41:24, 29:23)

Ч: Лавин (33 очка), Вучевич (23+13 подборов), Смит (15)

В: Пул (22), Батлер (18), Джордж (12)

11 января. Чикаго. «United Center».