«Чикаго» нанес «Вашингтону» пятое поражение подряд

Сегодня, 06:33
«Чикаго» дома обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 138:105.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Зак Лавин, набравший 33 очка.
«Чикаго» занимает десятое место в Восточной конференции НБА. «Вашингтон» потерпел пятое поражение подряд и идет на последней, 15-й позиции на «Востоке».
НБА
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Вашингтон» — 138:105 (36:26, 32:32, 41:24, 29:23)
Ч: Лавин (33 очка), Вучевич (23+13 подборов), Смит (15)
В: Пул (22), Батлер (18), Джордж (12)
11 января. Чикаго. «United Center».