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Сегодня, 19:47

Баркли: «Лейкерс» сделали «Голден Стэйт» — серия закончена»

Руслан Минаев
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Член Зала славы и баскетбольный эксперт Чарльз Баркли поделился мнением о серии полуфинала Западной конференции плей-офф НБА между «Лейкерс» и «Голден Стэйт».

«Лейкерс» сделали «Уорриорз». Серия закончена. Не знаю, будет ли там пять или шесть матчей, но все кончено. «Лейкерс» очень хорошо справились с тем, чтобы Клэй и Стеф тратили силы и работали, — они атаковали через них. Потому что они понимали, что этих парней стоит бояться. Они постоянно строили через них свои атаки, когда играли позиционное нападение. Потому что «Уорриорз» постоянно меняются в защите.

Лично мне показалось, что Клэй и Стеф устали. «Лейкерс» решили: «Мы не позволим этим парням бегать туда и сюда, бросая, когда им захочется». Постоянно заигрывали пик-энд-ролл. Леброна постоянно приходилось держать то Клэю, то Стефу», — сказал Баркли в эфире программы «NBA on TNT».

После 4 матчей «Лейкерс» ведут со счетом 3-1.

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Чарльз Баркли
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