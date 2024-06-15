«Даллас» обыграл «Бостон» и сократил отставание в финальной серии НБА

«Даллас» выиграл у «Бостона» в четвертом матче финальной серии НБА — 122:84. Счет в серии стал 3-1 в пользу «Селтикс».

Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич стал самым результативным игроком встречи, набрав 29 очков.

Пятый матч в серии состоится 18 июня.

НБА

Плей-офф

Финал

Четвертый матч

«Даллас» — «Бостон» — 122:84 (34:21, 27:14, 31:25, 30:24)

Д: Дончич (29), Ирвинг (21), Хардуэй (15), Лайвли (11 + 12 подборов), Экзам (10).

Б: Тейтум (15), Хаузер (14), Притчард (11), Холидэй (10), Браун (10).

Счет в серии: 1-3.