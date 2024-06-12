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12 июня, 23:30

«Даллас» — «Бостон»: смотреть трансляцию матча финала НБА

«Даллас» сыграет с «Бостоном» в третьем матче финальной серии НБА 13 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джейсон Тейтум.
Фото USA Today Sports
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«Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс» сыграют в третьем матче финальной серии НБА 2024 в ночь с 12 на 13 июня. Игра пройдет на арене «Американ Эйрлайнс Центр» в Далласе, штат Техас (США). Время начала — 03.30 по московскому времени.

В России официальной трансляции НБА нет. В прямом эфире смотреть игру «Даллас» — «Бостон» можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Счет в серии — 0-2 в пользу «Селтикс». Первая игра в Бостоне завершилась со счетом 107:89 в пользу хозяев паркета. Во втором матче команда Джо Маззулла победила со счетом 105:98.

Полностью расписание финальной серии читайте в нашем материале.

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