«Чикаго» на выезде обыграл «Даллас». «Маверикс» не попадут в плей-офф

«Чикаго» победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:112. Разыгрывающий защитник «Буллз» Коби Уайт стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка и сделав 11 результативных передач. «Чикаго» с результатом 39-42 идет на 10-й строчке Восточной конференции. «Даллас» располагается на 11-м месте в Западной конференции — 38-43. НБА Регулярный чемпионат «Даллас» — «Чикаго» — 112:115 (29:26, 38:28, 24:31, 21:30) Д: Дончич (13), Райт (13), Моррис (13), Лоусон (12). Ч: Уайт (24 + 11 передач), Уильямс (23), Вучевич (20 + 10 подборов).