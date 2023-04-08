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«Чикаго» на выезде обыграл «Даллас». «Маверикс» не попадут в плей-офф

Евгений Козинов
Корреспондент
8 апреля. «Даллас» — «Чикаго» — 112:115.
Фото USA Today Sports
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«Чикаго» победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:112.

Разыгрывающий защитник «Буллз» Коби Уайт стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка и сделав 11 результативных передач.

«Чикаго» с результатом 39-42 идет на 10-й строчке Восточной конференции. «Даллас» располагается на 11-м месте в Западной конференции — 38-43.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Чикаго» — 112:115 (29:26, 38:28, 24:31, 21:30)

Д: Дончич (13), Райт (13), Моррис (13), Лоусон (12).

Ч: Уайт (24 + 11 передач), Уильямс (23), Вучевич (20 + 10 подборов).

БК Даллас Маверикс
БК Чикаго Буллз
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