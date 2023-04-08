«Чикаго» на выезде обыграл «Даллас». «Маверикс» не попадут в плей-офф

Сегодня, 05:48
«Чикаго» победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:112.
Разыгрывающий защитник «Буллз» Коби Уайт стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка и сделав 11 результативных передач.
«Чикаго» с результатом 39-42 идет на 10-й строчке Восточной конференции. «Даллас» располагается на 11-м месте в Западной конференции — 38-43.
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Чикаго» — 112:115 (29:26, 38:28, 24:31, 21:30)
Д: Дончич (13), Райт (13), Моррис (13), Лоусон (12).
Ч: Уайт (24 + 11 передач), Уильямс (23), Вучевич (20 + 10 подборов).