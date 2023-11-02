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Сегодня, 06:09

«Даллас» победил «Чикаго» и одержал четвертую победу подряд

Евгений Козинов
Корреспондент
2 ноября. «Даллас» — «Чикаго» — 114:105.
Фото USA Today Sports
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«Даллас» переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:105. «Маверикс» одержали четвертую победу в четырех стартовых встречах сезона.

Форвард хозяев Грант Уильямс стал самым результативным игроком встречи, набрав 25 очков.

«Даллас» с результатом 4-0 лидирует в Западной конференции. «Буллз» идут на 12-й строчке в Восточной конференции — 2-3.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Чикаго» — 114:105 (26:23, 23:27, 32:33, 33:22)

Д: Г. Уильямс (25), Хардуэй (24), Дончич (18 + 10 передач), Д. Джонс (17).

Ч: Лавин (22), Вучевич (21 + 20 подборов), Дерозан (16), Картер (12).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Чикаго Буллз
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