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Сегодня, 06:46

«Финикс» переиграл «Даллас», Дончич набрал 30 очков

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«Финикс» в гостях обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:113.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Далласа» Лука Дончич.

«Финикс» одержал 7-ю победу и лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Даллас» с тремя поражениями располагается на 5-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Финикс» — 113:114 (26:36, 24:27, 33:24, 30:27).

Д: Дончич (30), Ирвинг (29), Маршалл (18), Гэффорд (15), Томпсон (12).
Ф: Дюрант (26), О'Нил (18), Джонс (17), Бил (15), Нуркич (15), Букер (13).

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БК Финикс Санс

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