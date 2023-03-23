0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:18

«Даллас» проиграл «Голден Стэйт». Дончич оформил дабл-дабл с 30 очками

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Голден Стэйт» на выезде переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:125. «Уорриорз» одержали вторую победу подряд.

В других встречах «Майами» дома переиграл «Нью-Йорк» (127:120), а «Торонто» потерпел поражение от «Индианы» (114:118).

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Нью-Йорк» — 127:120 (31:32, 33:29, 28:25, 35:34)

М: Батлер (35), Хирро (22), Винсент (19), Адебайо (15).

Н: Барретт (26), Брансон (25), Граймс (22), Рэндл (15).

«Торонто» — «Индиана» — 114:118 (26:36, 26:22, 26:25, 36:35)

Т: Сиакам (31 + 10 подборов), Ванвлит (28 + 11 передач), Пелтль (23).

И: Нембард (25 + 10 передач), Тернер (16), Матурин (15).

«Даллас» — «Голден Стэйт» — 125:127 (33:30, 30:35, 30:31, 32:31)

Д: Дончич (30 + 17 передач), Харди (27), Вуд (19), Буллок (15).

Г: Куминга (22), Карри (20 + 13 передач), Пул (16), Др. Грин (14), Дивинченцо (14).

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Даллас Маверикс
БК Индиана Пэйсерс
БК Майами Хит
БК Нью-Йорк Никс
БК Торонто Рэпторз
0
Читайте также
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Сборную России в 4 утра разбудили допинг-офицеры. Так можно?
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Денвер» переиграл «Вашингтон». Йокич оформил дабл-дабл

Три дабл-дабла помогли «Милуоки» победить «Сан-Антонио»