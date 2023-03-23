«Даллас» проиграл «Голден Стэйт». Дончич оформил дабл-дабл с 30 очками

Сегодня, 05:18
«Голден Стэйт» на выезде переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:125. «Уорриорз» одержали вторую победу подряд.
В других встречах «Майами» дома переиграл «Нью-Йорк» (127:120), а «Торонто» потерпел поражение от «Индианы» (114:118).
НБА
Регулярный чемпионат
«Майами» — «Нью-Йорк» — 127:120 (31:32, 33:29, 28:25, 35:34)
М: Батлер (35), Хирро (22), Винсент (19), Адебайо (15).
Н: Барретт (26), Брансон (25), Граймс (22), Рэндл (15).
«Торонто» — «Индиана» — 114:118 (26:36, 26:22, 26:25, 36:35)
Т: Сиакам (31 + 10 подборов), Ванвлит (28 + 11 передач), Пелтль (23).
И: Нембард (25 + 10 передач), Тернер (16), Матурин (15).
«Даллас» — «Голден Стэйт» — 125:127 (33:30, 30:35, 30:31, 32:31)
Д: Дончич (30 + 17 передач), Харди (27), Вуд (19), Буллок (15).
Г: Куминга (22), Карри (20 + 13 передач), Пул (16), Др. Грин (14), Дивинченцо (14).