«Даллас» победил «Голден Стэйт»

«Даллас» на своем паркете выиграл у «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:106.

Форвард «Маверикс» Пи Джей Вашингтон набрал 32 очка и стал самым результативным игроком встречи.

«Даллас» с результатом 47-30 занимает 5-е место в Западной конференции. «Голден Стэйт» идет на 10-й строчке — 42-35.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Голден Стэйт» — 108:106 (31:32, 21:22, 27:22, 29:30)

Д: Вашингтон (32), Ирвинг (26), Хардуэй (13).

Г: Карри (28), Томпсон (16), Подземски (14), Пэйтон II (14).