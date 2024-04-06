«Даллас» победил «Голден Стэйт»

Сегодня, 06:16
«Даллас» на своем паркете выиграл у «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:106.
Форвард «Маверикс» Пи Джей Вашингтон набрал 32 очка и стал самым результативным игроком встречи.
«Даллас» с результатом 47-30 занимает 5-е место в Западной конференции. «Голден Стэйт» идет на 10-й строчке — 42-35.
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Голден Стэйт» — 108:106 (31:32, 21:22, 27:22, 29:30)
Д: Вашингтон (32), Ирвинг (26), Хардуэй (13).
Г: Карри (28), Томпсон (16), Подземски (14), Пэйтон II (14).