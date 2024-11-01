«Даллас» проиграл «Хьюстону», Дончич набрал 29 очков

«Даллас» на своем паркете проиграл «Хьюстону» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:108. «Рокетс» одержали вторую победу подряд.

Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич стал самым результативным игроком встречи, набрав 29 очков.

«Хьюстон» с результатом 3-2 занимает 4-е место в Западной конференции. «Даллас» с аналогичными показателями идет на 5-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Хьюстон» — 102:108 (21:34, 23:23, 28:31, 30:20)

Д: Дончич (29), Ирвинг (28), Томпсон (12).

Х: Грин (23 + 12 подборов), Шенгюн (17 + 12 подборов), Брукс (17), Исон (15).