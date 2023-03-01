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Сегодня, 07:32

«Даллас» проиграл «Индиане». Дончич набрал 39 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» на своем паркете проиграл «Индиане» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:124. «Пэйсерс» одержали вторую победу подряд. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич, набравший 39 очков.

В другой встрече «Юта» потерпела поражение от «Сан-Антонио» — 94:102.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Индиана» 122:124 (33:31, 26:38, 39:37, 24:18)

Д: Дончич (39), Ирвинг (16), Хардуэй (16).

И: Халибертон (32), Тернер (24), Нвора (16).

«Юта» — «Сан-Антонио» — 94:102 (30:32, 18:18, 25:21, 21:31)

Ю: Маркканен (28), Хортон-Такер (16), Данн (11).

С: К. Джонсон (25), Макдермотт (19), Сохан (13).

БК Даллас Маверикс
БК Индиана Пэйсерс
БК Юта Джаз
Сан-Антонио Спёрс
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