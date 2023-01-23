Дабл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в матче с «Клипперс»

Сегодня, 00:57
«Даллас» проиграл «Клипперс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 98:112.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кавай Леонард, набравший 30 очков.
Разыгрывающий хозяев Лука Дончич сделал дабл-дабл — на его счету 29 очков и 10 подборов.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Даллас» — «Клипперс» — 98:112 (20:22, 34:27, 25:30, 19:33)
Д: Дончич (29 + 10 подборов), Хардуэй (22), Динуидди (21)
К: Леонард (30), Джордж (21), Пауэлл (19)
22 января. Даллас. «American Airlines Center».