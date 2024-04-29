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НБА

Сегодня, 01:38

«Клипперс» обыграли «Даллас» и сравняли счет в серии плей-офф НБА

Сергей Разин
корреспондент
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«Клипперс» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА обыграли «Даллас» со счетом 116:111.

Самым результативным на паркете стал защитник «Маверикс» Кайри Ирвинг, набравший 40 очков. У команды из Лос-Анджелеса форвард Пол Джордж и защитник Джеймс Харден набрали по 33 очка.

Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 2 мая в Лос-Анджелесе и начнется в 5:00 мск.

НБА

Плей-офф. 1/8 финала

«Даллас» — «ЛА Клипперс» — 111:116 (16:39, 33:27, 29:16, 33:34)

28 апреля. Даллас. «American Airlines Center».

Счет в серии: 2-2.

БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Клипперс
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