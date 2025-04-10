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10 апреля, 05:42

45 очков Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Даллас»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лука Дончич.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Лейкерс» на выезде переиграли «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:97. Самым результативным игроком встречи стал Лука Дончич, набравший 45 очков. Ранее словенец выступал за «Маверикс», а в феврале был обменян в «Лейкерс».

В других матчах «Торонто» на своем паркете выиграл у «Шарлотт» (126:96), «Чикаго» победил «Майами» (119:111).

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «ЛА Лейкерс» — 97:112 (30:26, 27:34, 19:23, 21:29)

Д: Маршалл (23), Вашингтон (14), Дэвис (13 + 12 подборов), Кристи (11).

Л: Дончич (45), Джеймс (27), Хатимура (15), Ривз (11).

«Торонто» — «Шарлотт» — 126:96 (25:23, 28:22, 35:23, 38:28)

Т: Роден (23), Барнс (17 + 11 подборов), Мобо (17 + 10 подборов + 11 передач), Лоусон (14).

Ш: Смит (28 + 10 передач), Нуркич (26), Салон (9), Мур (9).

«Чикаго» — «Майами» — 119:111 (27:32, 31:20, 34:32, 27:27)

Ч: Гидди (28 + 16 подборов + 11 передач), Хертер (22), Вучевич (20 + 11 подборов), Уайт (18), Бузелис (17).

М: Хирро (30), Адебайо (18), Митчелл (17), Уиггинс (14).

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БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Майами Хит
БК Торонто Рэпторз
БК Чикаго Буллз
БК Шарлотт Хорнетс
Лука Дончич
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