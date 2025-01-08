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Сегодня, 06:25

«Лейкерс» проиграли «Далласу», Леброн оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Леброн Джеймс.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Даллас» на своем паркете обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:97. Баскетболисты гостей Энтони Дэвис и Леброн Джеймс оформили дабл-даблы.

В другой встрече «Нью-Орлеан» потерпел поражение от «Миннесоты» — 97:104.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «ЛА Лейкерс» — 118:97 (24:27, 31:23, 34:26, 29:21)

Д: Граймс (23), Вашингтон (22), Динуидди (19), Харди (15), Томпсон (13).

Л: Дэвис (21 + 12 подборов), Джеймс (18 + 10 подборов), Ривз (15).

«Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 97:104 (33:34, 21:20, 21:29, 22:21)

Н: Мюррэй (29), Уильямсон (22), Альварадо (13).

М: Эдвардс (32), Рэндл (16), Рид (13 + 12 подборов).

Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Нью-Орлеан Пеликанс
Леброн Джеймс
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