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Сегодня, 01:11

38 очков Леброна не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Далласом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Леброн Джеймс (с мячом) в матче против «Далласа».
Фото USA Today Sports
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«Лейкерс» проиграли «Далласу» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 115:124.

Самым результативным игроком встречи стал форвард команды из Нью-Йорка Леброн Джеймс, набравший 38 очков. Эта игра стала для 37-летнего американца 17-й в Рождество, он опередил по этому показателю Коби Брайанта и стал единоличным рекордсменом НБА.

Разыгрывающему «Далласа» Луке Дончичу не хватило одного подбора и одной передачи до трипл-дабла, у словенца 32 очка, 9 подборов и 9 ассистов.

«Даллас» одержал третью победу подряд и занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Лейкерс» проиграли в четвертый раз кряду и идут на 13-й строчке.

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Регулярный сезон

«Даллас» — «Лейкерс» — 124:115 (21:28, 22:26, 51:21, 30:40)

Д: Дончич (32 + 9 подборов + 9 передач), Вуд (30), Хардуэй (26)

Л: Джеймс (38), Уэстбрук (17), Ривз (16)

БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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