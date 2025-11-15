«Клипперс» обыграли «Даллас» и прервали серию из 6 поражений, Харден оформил трипл-дабл

«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде победили «Даллас» в матче Кубка НБА — 133:127 2ОТ.

Защитник гостей Джеймс Харден стал самым результативным игроком встречи, оформив трипл-дабл — 41 очко, 14 подборов и 11 передач.

«Клипперс» прервали серию из 6 поражений и занимают десятое место в Западной конференции. «Даллас» потерпел третье поражение кряду и идет 13-м на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

«Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 127:133 2ОТ (31:34, 24:28, 31:31, 28:21, 13:19)

15 ноября. Даллас. «American Airlines Center».