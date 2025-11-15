Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:05

«Клипперс» обыграли «Даллас» и прервали серию из 6 поражений, Харден оформил трипл-дабл

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде победили «Даллас» в матче Кубка НБА — 133:127 2ОТ.

Защитник гостей Джеймс Харден стал самым результативным игроком встречи, оформив трипл-дабл — 41 очко, 14 подборов и 11 передач.

«Клипперс» прервали серию из 6 поражений и занимают десятое место в Западной конференции. «Даллас» потерпел третье поражение кряду и идет 13-м на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

«Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 127:133 2ОТ (31:34, 24:28, 31:31, 28:21, 13:19)

15 ноября. Даллас. «American Airlines Center».

Telegram Дзен Max
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Клипперс
Джеймс Харден
Читайте также
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя