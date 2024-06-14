«Даллас» и «Бостон» сыграют в четвертом матче финала НБА в ночь на 15 июня

«Даллас» и «Бостон» сыграют четвертый матч финальной серии плей-офф НБА в ночь с 14 на 15 июня. Игра начнется в 03.30 по московскому времени. «Бостон» лидирует в серии с «Далласом» со счетом 3-0.

Официально в России не показывают игры НБА. Видеотрансляцию первого матча финала «Даллас» — «Бостон» можно будет посмотреть в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим несколько вариантов — 1-я ссылка и 2-я ссылка.

В прямом эфире финал НБА официально покажут на телеканале ABC/ESPN, а также на платном сервисе NBA League Pass. В России следить за играми можно на баскетбольном портале AANBA.ru.

В 1/2 финала плей-офф НБА «Бостон» под руководством Джо Маззуллы победил в четырех матчах серии «Индиану» (4-0), а «Даллас» с главным тренером Джейсоном Киддом в пяти встречах обыграл «Миннесоту» (4-1).

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