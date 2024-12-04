«Даллас» одержал победу над «Мемфисом», Дончич оформил дабл-дабл

«Даллас» выиграл у «Мемфиса» в матче Кубка НБА — 121:116. Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич оформил дабл-дабл — 37 очков и 12 подборов.

В другом матче «Финикс» победил «Сан-Антонио» — 104:93.

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«Даллас» — «Мемфис» — 121:116 (25:26, 35:31, 22:38, 39:21)

Д: Дончич (37 + 12 подборов), Вашингтон (18), Лайвли (17 + 11 подборов), Динуидди (16).

М: Морант (31), Бэйн (19), Джарен Джексон (16), Альдама (15).

«Финикс» — «Сан-Антонио» — 104:93 (29:19, 23:20, 23:32, 29:22)

Ф: Букер (29), Джонс (16), Дюрант (13).

С: Васселл (25), Касл (16), Вембаньяма (15 + 13 подборов), Сохан (14 + 12 подборов).