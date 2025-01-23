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Сегодня, 06:16

«Даллас» проиграл «Миннесоте», Ирвинг набрал 38 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» на своем паркете потерпел поражение от «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:115. «Маверикс» потерпели второе поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник хозяев Кайри Ирвинг, набравший 38 очков.

«Даллас» с результатом 23-21 занимает 8-е место в Западной конференции, а «Миннесота» с таким же результатом идет на 9-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Миннесота» — 114:115 (22:17, 31:38, 29:31, 32:29)

Д: Ирвинг (38), Вашингтон (28), Гэффорд (14 + 11 подборов).

М: Макдэниэлс (27), Эдвардс (21), Конли (18), Рэндл (16), Гобер (14).

Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Миннесота Тимбервулвз
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