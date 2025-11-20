Видео
Сегодня, 08:34

«Нью-Йорк» обыграл «Даллас» на выезде

Павел Лопатко

«Нью-Йорк» победил «Даллас» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 113:111.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Никс» Джейлен Брансон — у него 28 очков.

«Даллас» (4 победы, 12 поражений) занимает 13-е место в таблице Западной конференции. «Нью-Йорк» (9-5) идет на третьем месте в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нью-Йорк» — 111:113 (25:24, 25:28, 35:35, 26:26)

Д: Маршалл (23 очка), Расселл (23), Кристи (15)
Н: Брансон (28), Таунс (18 + 14 подборов), Бриджес (16)

НБА
БК Даллас Маверикс
БК Нью-Йорк Никс
