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Сегодня, 07:24

«Оклахома» сравняла счет в серии с «Далласом», Дончич оформил трипл-дабл

Виктория Кравченко
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«Оклахома» выиграла у «Далласа» в четвертом матче второго раунда плей-офф НБА. Счет в серии стал равный — 2-2.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, набравший 34 очка. Лидер «Маверикс» Лука Дончич оформил трипл-дабл -18 очков, 13 подборов и 10 передач.

Пятый матч в серии состоится 16 мая на паркете «Оклахомы».

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Четвертый матч

«Даллас» — «Оклахома» — 96:100 (30:20, 24:23, 15:22, 27:35)

Д: Вашингтон (21 + 11 подборов), Дончич (18 + 13 подборов + 10 передач), Д. Джонс (17).

О: Гилджес-Александер (34), Холмгрен (18 + 10 подборов), Дорт (17), Джейлен Уильямс (14).

БК Даллас Маверикс
Лука Дончич
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